В здании полиции Ивделя нашли мертвого мужчину

В здании отдела внутренних дел Ивделя было обнаружено тело мужчины, который, по предварительным данным, совершил суицид. Ранее он был задержан за мелкое хулиганство и доставлен в участок.

Тело мужчины 1966 года рождения обнаружил 11 июня в 05:30 сотрудник дежурной части. По предварительным данным, мужчина совершил суицид в здании полиции. Ранее, 10 июня, он был доставлен в ОВД Ивделя за мелкое хулиганство, совершенное в поселке Оус. «Мужчину поместили в соответствующее служебное помещение. 10 июня в 18:30 он почувствовал себя плохо, о чем сообщил полицейским. Стражи порядка ему вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи доставили гражданина в районную больницу, где после осмотра в госпитализации ему отказали. Вернувшись в райотдел, мужчина попросил побыть в фойе здания, так как в его деревню общественный транспорт в тот поздний час уже не ходил. В 05:00 гражданин ушел в туалет на третьем этаже, но поскольку обратно не вернулся, дежурный отправился узнать, что случилось, и вскоре нашел его на лестничном пролете рядом с чердачным помещением без признаков жизни», – прокомментировал ЧП начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейский попытался реанимировать мужчину, а другие сотрудники ОВД вызвали медиков. Но прибывшие на место происшествия врачи лишь констатировали смерть мужчины. Внешних признаков криминала не обнаружено. Точную причину смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что сегодня, 11 июня, мужчина должен был в 11:00 явиться в районный суд в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении него по факту угрозы убийством бывшей сожительнице. «Более подробные и точные обстоятельства ЧП сейчас устанавливаются. Разбирательство продолжается», – рассказал полковник Горелых.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следственным отделом по городу Ивдель также проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.

Ивдель, Анастасия Истомина

Ивдель. Другие новости 12.06.20

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