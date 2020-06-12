Футболистам «Урала» разрешили проводить свои игры на стадионе в присутствии 3500 болельщиков

Футбольный клуб «Урал» сыграет ближайшие домашние матчи на стадионе в присутствии зрителей. Вместо 35 тысяч болельщиков на трибуны пустят не более 3500. Решение выглядит странным, потому что в Свердловской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе – спортивных.

Ранее «Новый День» писал о том, что болельщикам скорее всего разрешат присутствовать на матчах, но официального подтверждения не было. Конкретика появилась сегодня.

«Друзья! Футбольный клуб «Урал» рад сообщить вам о том, что ближайшие домашние матчи команды на «Екатеринбург Арене» пройдут в присутствии зрителей. По согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством Свердловской области, было принято решение о допуске болельщиков на стадион в количестве не более 10% от общей вместимости арены. Таким образом, посетить каждый матч смогут около 3500 болельщиков», – говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ФК «Урал».

Такое решение свердловских властей противоречит принятому ими же ранее указу №100. Согласно последней его редакции от 8 июня, проведение массовых мероприятий в регионе запрещено. Правда, в указе в отношении спортивных соревнований говорится, что нельзя проводить массовые спортивные мероприятия «в закрытых помещениях».

В ФК «Урал» сообщают, что первый матч между «Уралом» и «Рубином» пройдет 20 июня в 16 часов. Посетить матч смогут абсолютно все владельцы абонементов на сезон-19/20 (в том числе владельцы абонементов на 15, 14 и на 5 матчей). Также доступ на стадион будет открыт всем владельцам билетов на матч «Урал» – «Рубин», продажа которых осуществлялась в марте этого года.

«Суммарное количество реализованных билетов на матч «Урал» – «Рубин» и сезонных абонементов составляет порядка 3500, что как раз является 10% от общей вместимости арены. Следовательно, открыть дополнительную продажу билетов и абонементов на матч 23 тура против «Рубина» наш клуб не может», – пояснили в пресс-службе.

Чтобы избежать скопления народа, на стадионе откроют максимальное количество гейтов. Ворота откроются в 15:00, за час до начала матча. Без масок и перчаток зрителей на стадион не пустят. На входных группах «Екатеринбург Арены» будет осуществляться бесконтактный замер температуры, а также «визуальный осмотр на предмет состояния здоровья».

«Если стюарды выявят хотя бы один признак заболевания, они будут вправе отказать вам в доступе на стадион. В общем, совет простой: чувствуете себя нехорошо – оставайтесь дома!», – советуют болельщикам.

Чтобы обеспечить социальную дистанцию во время самого матча, часть сидений на стадионе заблокируют – сидеть болельщики будут на расстоянии друг от друга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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