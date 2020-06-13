В Свердловской области зарегистрировано 245 новых случаев Covid-19, двое умерли

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 254 новых случая коронавируса, два человека скончались от болезни. С начала пандемии в регионе Covid-19 выявили у 9 071 человека.

Накануне в регионе коронавирус диагностировали у 320 человек. Сегодня, по данным центра мониторинга ситуации с коронавиросом, Свердловская область на четвертом месте по количеству выявленных за сутки больных.

Свердловская область, Владислав Тринько

Свердловская область. Другие новости 13.06.20

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