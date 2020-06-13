Полицейские задержали мигрантов, которые подозреваются в серии разбойных нападений (ФОТО)

Сотрудники полиции накануне задержали четверых молодых людей из среднеазиатских республик, которые подозреваются в разбое. По версии правоохранителей, в ночь с 11 на 12 июня в полицию поступило сообщение о нападении на 19-летнего парня возле дома № 30 по улице Черепанова. Неизвестные отобрали у потерпевшего сотовый телефон и ключи. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Через пару часов в полицию поступило аналогичное сообщение. У мужчины похитили телефон, серебряную цепочку и банковскую карту. Преступление случилось в нескольких кварталах от первого.

В тот же день грабители были задержаны правоохранителями.

«При досмотре у них обнаружено имущество, принадлежащее потерпевшим, а также еще несколько телефонов, вероятно, похищенных у других жертв. Задержанные признали свою причастность к совершенным преступлениям. Следствие располагает данными о том, что задержанные совершили еще ряд подобных противоправных деяний в различных районах Екатеринбурга. При этом нападения злоумышленники совершали в разном составе: как вчетвером, так по двое. В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 УК Российской Федерации (Разбой). Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до десяти лет лишения свободы. До решения суда подозреваемые помещены под стражу», – сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Полиция просит граждан, которые пострадали от действий данных лиц, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 294-14-94, 356-42-09, либо 02.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 13.06.20

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