На Новомосковском рынке произошла перестрелка. Есть раненый

Сегодня днем на Новомосковском рынке произошла перестрелка. На место прибыли сотрудники ОМОНа. Информацию подтвердил руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

«На Новомосковском рынке было применено оружие, – сказал он. – По предварительным сведениям, конфликт произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Сначала перепалка переросла в драку, а затем ее участники открыли огонь из пистолетов. Один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь, он находится в больнице. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников стрельбы, изъяли один пистолет. Второй участник конфликта скрылся, он разыскивается. Скорее всего, будет возбуждено уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Сыщики изъяли съемки камер видеонаблюдения, они анализируются, опрашиваются очевидцы. Разбирательство продолжается. В конфликте было использовано травматическое оружие, но точный ответ на этот вопрос даст экспертиза, гильзы сейчас исследуют эксперты».

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 13.06.20

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