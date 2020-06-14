Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург – Косулино: водитель «Лады» ехал по встречке на односторонке

Минувшей ночью на 21 км автодороги Екатеринбург – Косулино произошло ДТП с участием «Лады приоры» и «Мицубиси L200». Один человек погиб.

ДТП произошло на отрезке дороги с односторонним движением. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада приора» ехал по этому участку с нарушением правил дорожного движения – навстречу при одностороннем движении.

По рассказу в 46-летнего водителя иномарки, он с 51-летним пассажиром ехали со стороны Екатеринбурга со скоростью примерно 100 км/ч по правому ряду. Чтобы обогнать грузовик, мужчина перестроился в левый ряд для обгона. Но в этот момент с встречного направления неожиданно появилась «Приора», которой управлял 25-летний водитель. В результате произошло столкновение, в котором пострадал 51-летний пассажир «Мицубиси», он с сотрясением головного мозга доставлен в больницу.

Водитель «Лада приора» скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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