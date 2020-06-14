В Свердловской области за сутки 254 новых случая Covid-19

За прошедшие сутки на Среднем Урале выявлено 254 заболевших коронавирусной инфекцией. Летальных случаев не было, за все время пандемии в регионе скончались от коронавируса 50 человек. Всего в Свердловской области зарегистрировано 9325 случаев инфицирования.

Сутками ранее Covid-19 диагностировали у 245 человек. По данным центра мониторинга ситуации с коронавирусом, сегодня Свердловская область вновь занимает четвертое место по количеству выявленных больных за сутки.

Свердловская область, Владислав Тринько

Свердловская область. Другие новости 14.06.20

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