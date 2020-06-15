Уралец угнал машину у знакомого, который отказался с ним выпить

Полиция села Бакийково по горячим следам раскрыла угон автомобиля ВАЗ-2115.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, владелец машины рассказал полиции об угоне, а также о том, что подозревает в этом своего знакомого 1974 г.р. При патрулировании села сотрудники ДПС заметили на улице указанный в ориентировке автомобиль. Его водитель, увидев патруль, немедленно свернул к ближайшему дому, выскочил из машины и попытался скрыться во дворе, но не успел – его задержали сотрудники полиции.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила, что угонщик пьян. 46-летний мужчина рассказал сотрудникам полиции, что после того, как хозяин автомобиля отказался с ним выпить, он решил прокатиться на его машине. Ключи от машины находились в замке зажигания.

Проведенное освидетельствование водителя подтвердило факт алкогольного опьянения. Кроме этого, сотрудники ГИБДД установили, что задержанный никогда не получал водительское удостоверение, а в 2012 году уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В этот раз на водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление в состоянии опьянения и без прав. За неправомерное завладение машиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Арти, Елена Владимирова

Арти. Другие новости 15.06.20

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