В Богдановиче пьяный водитель устроил ДТП – погиб пассажир, ехавший в багажнике

В Богдановиче случилось ДТП, в котором один человек погиб и еще двое получили травмы. Авария произошла около 3 часов ночи. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал по улице Первомайской, но не справился с управлением – машина съехала с дороги и перевернулась.

«В результате ДТП пассажир, молодой человек 1998 года рождения, скончался в реанимации Богдановичской центральной районной больницы, второй пассажир, молодой человек 2001 года рождения, получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У водителя диагностированы ушибы. Пострадавшие госпитализированы в хирургическое отделение Богдановичской ЦРБ», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что погибший в момент аварии находился не в салоне, а в багажнике автомобиля. Это подтвердил и водитель транспортного средства. Сам молодой человек, управлявший машиной, был пьян – в крови обнаружили 0,587 мг/л алкоголя.

Екатеринбург, Елена Сычева

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