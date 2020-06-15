В Екатеринбург ненадолго вернется жара до +26

В Екатеринбурге после прохладных выходных началось потепление. Сегодня днем синоптики обещают до +24 градусов. Завтра – до +26. И в понедельник, и во вторник осадков не ожидается, а в среду могут пройти небольшие дожди, но будет преимущественно солнечно. При этом температура воздуха не поднимется выше +21.

Самым холодным днем станет четверг – днем воздух погреется только до +18 градусов, сообщает Гидрометцентр России. В пятницу ожидается +21. В субботу будет теплее, до +23 градусов, но вероятны дожди, будет пасмурно. В воскресенье синоптики обещают +20 и ясную погоду.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.20

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