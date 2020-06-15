На Урале продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Показатель заболеваемости коронавирусом в регионах УрФО продолжает расти. Быстрее всего – в ЯНАО. На 100 тысяч населения заражены 635 человек. Неделей ранее было 516,9.

В ХМАО показатель также вырос с 210,5 до 288 на 100 тысяч человек. «По абсолютному числу заболевших регион вышел на второе место, обогнав Челябинскую область», – сказали в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

В Свердловской области неделю назад на 100 тысяч человек приходилось 177,2 заболевших, сейчас – 220,9. Далее идет Тюменская область. Здесь насчитывается 152,2 заболевших на 100 тысяч (130,8 неделю назад). В Челябинской области – 133 (106,8 неделю назад).

Самый низкий показатель в Курганской области. Заболеваемость составляет 47,5 заболевших на 100 тысяч населения, неделю назад – 36 на 100 тысяч.

«Средний показатель по УрФО – 202,7, по всем регионам России – 365,8 на 100 тысяч населения. Таким образом, в трех регионах Урала – ЯНАО, ХМАО и Свердловской области – показатель вновь превышает средние значения по округу, на Ямале количество заболевших коронавирусом на каждые 100 тысяч населения выше, чем в среднем по стране», – отметили в ИЦК.

Всего на Урале на 15 июня зарегистрировано 25 047 случаев заболевания. В лидерах Свердловская область, здесь заразились 9 558 человек. Меньше всего случаев заражения в Курганской области – там заболели 404 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.20

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