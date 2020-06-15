На Эльмаше садик-квартирник закрыли после того, как родители обнаружили пьяную воспитательницу спящей (ФОТО)

В Екатеринбурге садик Baby Boom на улице Красных Командиров полиция закрыла после того, как родители обнаружили пьяную воспитательницу спящей посреди дня. Дети в это время были предоставлены сами себе.

Скандальную историю рассказал порталу e1 отец одной из воспитанниц детского сада. Он прислал в редакцию видео, на котором пьяная воспитательница спит на детской кроватке. В это время дети заняты своими делами: одна девочка плачет, кто-то играет. Повсюду разбросаны вещи.

Корреспондент «Нового Дня» побывал возле детского сада Baby Boom на улице Красных Командиров. Это – простой квартирник в жилом доме. Двухкомнатная квартира, переоборудованная для приема детей, расположена на третьем этаже. Сейчас двери закрыты, никто не открывает. По телефону (вероятно, телефону той самой воспитательницы, которая сама же и владеет садиком) никто не отвечает весь день.

Как сообщили в полиции, сейчас садик действительно закрыт – работу приостановили на время проверки.

«По данному факту подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции №14 проводится проверка. Работа детского сада приостановлена на момент разбирательств. Владелицу ИП и воспитателя в одном лице полицейские привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». По итогам проверки будет принято обоснованное решение», – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Саму воспитательницу после составления акта о правонарушении отпустили домой.

Добавим, что в комментариях на форуме е1 нашлись родители, которые ранее водили детей в детский сад Baby Boom. Они пишут, что не замечали за воспитательницей Еленой пристрастия к алкоголю.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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