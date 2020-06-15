РЖД восстанавливает движение отмененных из-за карантина поездов

В связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в различных регионах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, РЖД восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-центре СвЖД, на Свердловской железной дороге восстанавливают поезда:

– № 108/107 Тюмень – Нижневартовск, отправление из Тюмени с 23 июня, из Нижневартовска – с 3 июля;

– № 345/346 Нижневартовск – Адлер (через Тюмень, Екатеринбург), отправление из Нижневартовска с 24 июня, из Адлера – с 29 июня;

– № 522/521 (летний) Приобье – Новороссийск (через Нижний Тагил, Екатеринбург), отправление из Приобья с 26 июня, из Новороссийска – с 30 июня.

Кроме того, в июне в расписание возвращаются поезда в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула. Они совершат свыше 900 рейсов, чтобы россияне из разных регионов страны смогли провести свой отпуск на море после открытия курортного сезона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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