Депутат-афганец потребовал от Филиппа Киркорова извинений и пообещал «теплую» встречу

Депутат свердловского заксобрания от «Единой России», ветеран боевых действий в Афганистане Виктор Бабенко эмоционально отреагировал на видеоролик Филиппа Киркорова, в котором последний изобразил десантника-гея.

На своей странице в соцсети Виктор Бабенко заявил, что «подобным выходкам в нашей стране не место» и «такие народные артисты нам не нужны».

«Красу и гордость нашей армии позорить непозволительно, и ты, Киркоров, за это ответишь. Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так «тепло» тебя встретят, что мало не покажется. Этот визит в уральскую столицу ты запомнишь на всю жизнь. Может, хотя бы после этого ты перестанешь быть шутом и начнешь включать мозги, прежде чем так развлекаться», – написал депутат.

Напомним, Филипп Киркоров выложил в интернет ролик, в котором сыграл безработного актера, взявшегося играть десантника нетрадионной ориентации. Вскоре бывший командующий ВДВ, герой России Владимир Шаманов обратился к певцу со словами: «Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников – тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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