В полиции рассказали, какие автомобили крадут чаще всего

С начала этого года около трехсот уральцев лишились своих транспортных средств. Как рассказал на пресс-конференции замначальника отдела управления уголовного розыска УМВД по Свердловской области Евгений Мурзин, за это время было совершено около 150 угонов – то есть преступлений, когда хищение автомобиля не было главной целью.

Чаще всего угонами занимаются подростки, которым хочется покататься, а целью становятся старенькие вазовские «пятерки» и «шестерки». Потом их нередко находят на обочине. Кражами же чаще занимаются преступные группы, и в таком случае автовладельцы нечасто получают имущество назад. За этот код украдено 130 машин – на сотню меньше, чем годом ранее. По словам полицейского, раскрывается порядка 61-62% краж автомобилей, сколько из них затем возвращают владельцам, он не уточнил. Самые популярные у воров марки – это отечественные автомобили, но также часто крадут «Тойоты», «Мазды», «Кии» и «Хенде».

Во многих случаях машины уводят с неохраняемых парковок ночью или вечером. Но если речь идет о дорогих иномарках, то преступники зачастую подыскивают жертву в офисе, торговом центре – там, где можно близко подойти к владельцу, чтобы считать код сигнализации. Поэтому Евгений Мурзин рекомендует ставить на авто сигнализацию без обратной связи. «Если у вас есть обратная связь для подзаводки автомобиля или прогрева, то, когда вы пользуетесь брелком, преступники считывают сигнал код-граббером и заменяют ваш брелок на свой», – пояснил полицейский.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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