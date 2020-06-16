В Свердловской области ещё четыре смерти от коронавируса

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвержден у 231 человека, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на пятом месте в России по числу новых случаев за день.

За последние сутки в регионе от коронавируса умерли еще четыре человека. Всего вирус унес жизни 54 человек. Также, по данным ИЦК, выздоровели еще 234 человека – таким образом, зараженных в сутки зарегистрировано меньше, чем вылечившихся.

Всего в регионе с момента начала распространения инфекции зарегистрировано 9 789 случаев заражения. «Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии», – сказали в оперштабе региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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