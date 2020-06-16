За взятку в 1,7 миллиона рублей будут судить замруководителя регионального управления службы судебных приставов

В Екатеринбурге в суд передано дело в отношении бывшего заместителя руководителя Уральской федеральной службы судебных приставов. Женщина, по версии следствия, получила деньги за то, что приставы не стали разыскивать руководителя компании, в отношении которого имелось производство.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, которая утвердила обвинительное заключение, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение через посредника взятки в виде денег за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя...».

По версии следствия, в период с июня 2018 года по февраль 2019 года заместитель руководителя УФССП по Свердловской области получила от генерального директора некой компании взятку на сумму 1,7 млн рублей. За это приставы вынесли постановление об отмене мер о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества. Кроме того, не стали устанавливать местонахождение гендиректора фирмы и его имущества, в отношении которого имелось судебное производство.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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