Прокуратура организовала проверку по факту утечки нефти на севере Урала

Серовская прокуратура начала проверку в связи с разливом нефти возле села Кошай Сосьвинского городского округа. Инцидент произошел на 838 км нефтепровода АО «Транснефть-Сибирь», в 800 метрах от нефтеперекачивающей станции – НПС «Сосьва». На место происшествия выехал Серовский прокурор Алексей Рубан.

Тем временем предприятие АО «Транснефть-Сибирь» сообщает на своем официальном сайте, что компания занимается ликвидацией последствий выхода продукта на магистральном нефтепроводе. По данным фирмы, объем вытекшего «черного золота» составил 8,6 кубометров. На месте работают бригады аварийной службы. В общей сложности задействовано 30 человек и 10 единиц техники.

Пресс-служба предприятия отмечает, что угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Причины инцидента устанавливаются.

Фото прокуратуры Свердловской области

Серовский ГО, Владислав Тринько

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