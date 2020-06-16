В минздраве рассказали, как попасть на плановую операцию

В министерстве здравоохранения Свердловской области прокомментировали ситуацию с восстановлением плановой медпомощи в регионе. Несмотря на то, что формально заявления о том, что она возобновляется, чиновники делали еще несколько недель назад, по факту иногда свердловчане сталкиваются с невозможностью посетить врача.

По словам главы минздрава региона Андрея Цветкова, в Свердловской области полностью восстановлена плановая стоматологическая помощь. «На плановую операцию должен дать направление лечащий врач, а для пациентов с сахарным диабетом, онкологией, сердечнососудистыми заболеваниями – плановые операции не прекращались», – сказал Цветков.

По его словам, медучреждения испытывают «большую нагрузку в связи с эпидемией», поэтому «могут быть некоторые задержки». «Но мы издали приказы и рекомендации по постепенному открытию медицинской помощи», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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