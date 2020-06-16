В Екатеринбурге покажут интерактивную экспозицию о разведчике Николае Кузнецове

В день проведения парада Победы, 24 июня, в Екатеринбурге откроется выставка, посвященная одному из самых выдающихся героев Великой Отечественной войны, разведчику Николаю Кузнецову, – «Николай Кузнецов. Герои не умирают».

Интерактивную экспозицию можно будет увидеть в парке «Россия – моя история». Напомним, Николай Кузнецов, родившийся в уральской деревне, стал одним из символов подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Он действовал в тылу под маской немецкого офицера так, что раскрыть его не смогли.

Экспозицию готовила одна из ведущих музейных фирм в мире – Kvorning Design & Communication из Дании, известная многими реализованными музейными проектами в Европе. В создании выставки были использованы материалы музея Николая Кузнецова в Талице. Главная особенность новой экспозиции состоит в подаче нарратива по принципу кино: посетители погружаются в роль исследователя, который изучает биографию разведчика. Создание экспозиции стало возможным благодаря помощи главы Русской медной компании Игоря Алтушкина.

Открытие выставки можно будет посмотреть в режиме онлайн-трансляции в группе парка «Россия – Моя история» «ВКонтакте».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

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