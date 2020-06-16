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Вторник, 16 июня 2020, 16:02 мск

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Уральские дайверы утопили фортепиано (ВИДЕО)

Уральские дайверы из клуба Galiotis утопили фортепиано в карьере Хургада под Нижним Тагилом. Музыкальный инструмент они поставили на деревянную платформу, которую медленно опустили под воду.

Дайверы топят пианино

Само пианино уже не пригодно для игры в зале, говорят дайверы.

«Теперь каждый погружающийся в наших местах сможет исполнить свою мелодию на 10-метровой глубине. Все дайверы планеты очень радеют за экологию во всем мире. Пианино сделано из экологически чистых материалов и никак не навредит водоему. Только радость, только удовольствие и положительный эмоциональный всплеск для каждого человека под водой», – говорится на странице Galiotis в соцсети.

Нижний Тагил, Владислав Тринько

Нижний Тагил. Другие новости 16.06.20

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