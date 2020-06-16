В Екатеринбурге состоялась первая ночная репетиция парада Победы с техникой на площади 1905 года (ФОТО)

Сегодня на площади 1905 года состоялась первая репетиция парада Победы, в которой объединили пешие парадные расчеты и механизированную колонну.

По данным пресс-службы ЦВО, в строю проехало более 100 единиц современной и исторической техники. Возглавил колонну по традиции легендарный Т-34. Впервые на параде представлены артиллерийские установки «Малка» и «Мста-С», танки с газотурбинным двигателем Т-80, а также Т-72Б3М.

Торжественным маршем сегодня прошли около 20 парадных расчетов, среди которых рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского училища, знаменосцы со штандартами фронта, подразделение в исторической форме времен ВОВ, сводный батальон Всеройссийского патриотического движения «Юнармия» и сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы. Музыкальное сопровождение парада обеспечил сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона.

Перед началом тренировки мобильные расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения и линию прохождения парадных расчетов.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

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