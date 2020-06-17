В Екатеринбурге на нарушении ПДД с начала года попались всего 120 велосипедистов

В Екатеринбурге в этом году протокол за нарушение ПДД выписали 120 велосипедистам. Их наказывают по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, штраф составляет 800 рублей. Как рассказали «Новому Дню» в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, с участием велосипедистов зарегистрировано 24 ДТП, в них пострадали 19 человек, трое из которых дети. Пик пришелся на май – под колеса угодили 11 велосипедистов, зафиксировано 14 аварий.

Еще шесть ДТП было зарегистрировано, когда один из его участников был на электросамокате или каких-то других аналогичных средствах передвижения. В этих авариях пострадали пять человек. Чаще всего пешеходы на модных средствах передвижения нарушают ПДД, катаясь по проезжей части пьяными, пересекая проезжую часть не спешившись или проезжают на красный.

В ГИБДД отметили, что в статистику попали только те аварии, когда велосипедист или самокатчик сталкивается с автомобилистом или мотоциклистом. Однако все чаще происходят аварии, когда велосипедист или человек на электросамокате сбивает пешехода на тротуаре, во многих случаях страдают дети. Но в статистику такие истории не попадают согласно постановлению правительства РФ от 29.06.1995 N 647 «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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