За сутки трое свердловчан скончались от коронавируса

В Свердловской области за сутки выявили 227 новых случаев коронавируса – это немногим меньше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 016 случаев. Как сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации, скончались четыре человека. Таким образом, уже 57 жителей Среднего Урала умерли от этого вируса.

По данным регионального оперштаба, большая часть новых случаев – 162 – в Екатеринбурге. Есть заразившиеся их Асбеста, Арамильского, Белоярского, Березовского, Бисертского городских округов, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, поселка Малышева, Невьянска, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Первоуральска, Североуральска, Серова, Туринского городских округов.

«Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 77 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 627. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – прокомментировали в оперштабе.

Екатеринбург, Елена Иванова

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