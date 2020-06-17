Чиновники два года не могли решить, кто должен строить пандус для детей-инвалидов

Свердловский облсуд вынес решение, по которому мэрия Екатеринбурга обязана в срок до 1 сентября 2020 года установить пандус у дома на улице Викулова, где живет семья с двумя детьми-инвалидами. Решить вопрос другими способами не получилось.

В пресс-службе облсуда «Новому Дню» пояснили, что история тянется уже два года. Мать детей с 2018 года просила администрацию города установить пандус. Год назад городские чиновники обследовали дом и составили акт, утвержденный первым вице-мэром Александром Ковальчиком, о том, что подъезд необходимо приспособить для нужд детей-инвалидов. Но до сих пор ничего сделано не было.

Тогда мать обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к городской администрации. Решением районного суда требования были удовлетворены. На мэрию возложили обязанность обеспечить беспрепятственный доступ детям-инвалидам к их квартире. Однако в мэрии с этим не согласились и подали апелляцию в облсуд: чиновники посчитали, что устанавливать пандусы в жилых домах – компетенция Министерства социальной политики Свердловской области. Кроме того, авторы жалобы отметили, что в решении суда не был указан разумный срок для его исполнения.

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом Ленинского районного суда, посчитавшего, что обеспечивать детям-инвалидам беспрепятственный доступ домой должна администрация города. А вот ссылку апелляционной жалобы на отсутствие конкретного срока исполнения судебная коллегия нашла заслуживающей внимания. В итоге Свердловский областной суд дополнил решение Ленинского районного суда, указав, что мэрия обязана обеспечить беспрепятственный доступ детей-инвалидов к их жилому помещению в срок не позднее 1 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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