В Качканар привезли гигантский экскаватор – он загружает БелАЗ за 3,5 минуты

Сегодня в Северном карьере ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината ввели в эксплуатацию экскаватор Р&Н (Komatsu) с объемом ковша 20 кубических метров. Импортная машина такой мощности впервые в России будет задействована на добыче железной руды, сообщили в пресс-службе компании. «Новый экскаватор приобретен в рамках программы стратегического развития комбината. Это производительная машина, надежная и удобная в использовании. Применение современной техники позволит нам увеличить производственную мощность комбината и вывести его на новый уровень развития», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Денис Новоженов. Он принял участие в церемонии ввода в эскплуатацию машины вместе с исполнительным директором ЕВРАЗ КГОК Александром Приневым.

Экскаватор оснащен современной системой безопасности Red Kill Zone – с помощью прожекторов она создает светящееся красное кольцо вокруг машины. Так видно опасную зону, в которую нельзя заезжать или заходить при работе экскаватора. В темное время суток водитель самосвала будет видеть границы, куда он безопасно может заехать для погрузки горной массы.

Также на машине установлена экспертная система контроля всех узлов и агрегатов экскаватора. Система будет не только анализировать и сохранять информацию, но и подсказывать машинисту, какие приемы в работы использовать в нестандартных ситуациях. Помимо этого экскаватор будет включен в единую систему диспетчеризации, и параметры его работы будут автоматически передаваться в единую сеть комбината.

Экскаватор будет работать в связке с 240-тонными БелАЗами. На погрузку одной машины уходит 3,5 минуты и пять ковшей. Вес экскаватора – 775 тонн, высота почти 12 метров. Он приспособлен для работы в условиях резких перепадов температур от -40 до +40 градусов Цельсия. Уровни шумоизоляции и вибрации в кабине управления соответствуют самым высоким стандартам качества, что подтверждено международными сертификатами.

БелАЗ

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