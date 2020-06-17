По Крауля с 19 июня не будут ходить троллейбусы

В Екатеринбурге с 19 июня три дня троллейбусы не будут ходить по улице Крауля. Изменения в движении коснутся двух маршрутов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатреинбурга, движение будет закрыто от остановки «Институт связи» до станции «Крауля» с полуночи 19 июня до 5 часов утра 22 июня. На участке будут ремонтировать тепломагистраль.

Схемы движения изменят два маршрута. Троллейбус № 3 будет отправляться на остановку «Посадская». А троллейбус № 15 от «Ботанической» дойдет только до «Центральной гостиницы», оттуда двинется обратно на «Ботаническую».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 17.06.20

В Качканар привезли гигантский экскаватор – он загружает БелАЗ за 3,5 минуты. / Чиновники два года не могли решить, кто должен строить пандус для детей-инвалидов. / Администрация Екатеринбурга потратит 160 миллионов на ремонт идеально ровной дороги (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»