В Нижнем Тагиле дикие собаки напали на ребенка

В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на 4-летнего ребенка. По предварительной информации, 16 июня на улице Аганичева у дома 10-а несколько собак на детской площадке напали на мальчика, уронили его на землю. Матери удалось отогнать стаю от ребенка, он не пострадал, но испытал сильный испуг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по факту инцидента организована проверка. Будет дана оценка работы мэрии в сфере исполнения требований законодательств по вопросам отлова бродячих собак.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Нижний Тагил. Другие новости 17.06.20

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