Отвлекся на телефон. В Екатеринбурге Volkswagen проехал на красный и сбил подростка

В Екатеринбурге на улице Учителей возле дома № 12 случилось ДТП. Водитель Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Вилонова, проехал на красный свет – и сбил 17- летнего юношу, который, в свою очередь, переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. У подростка черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины, он был доставлен в больницу.

За рулем был 50-летний водитель со стажем 19 лет. По его словам, он отвлекся на телефон, его ослепило солнце, поэтому он не заметил сигнала светофора. «В настоящее время выясняются обстоятельства данной аварии, по окончании административного расследования будет принято мотивированное решение», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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