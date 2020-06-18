Мэрия отмежевала участок между жилой сталинкой и баней-памятником. Что там будет? (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Первомайской вплотную к жилому дому и памятнику регионального значения хотят что-то построить. В специализированных изданиях появилась информация о том, что власти разрешили воткнуть там жилую высотку. «Данный проект предполагает возведение многоэтажного жилого дома на участке площадью 9,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, рядом должна появиться спортивная площадка, которая займет территорию 1,3 тысячи квадратных метров», – сообщает издание «Квадратный метр».

Участок, о котором идет речь, находится на маленьком пятачке – между пятиэтажной сталинкой на улице Первомайской, 69, и банным комплексом на Первомайской, 71. Как отмечает «Новый День», баня (ею управляет ЕМУП «Бодрость») – это памятник регионального значения, он включен в перечень ОКН из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ. Постройка 1951 года выполнена в стиле ложного классицизма. Ее портик с тремя колоннами вполне можно назвать архитектурной редкостью – нечетное число колонн и отсутствие симметрии в классической версии встречается нечасто. У бани есть две легенды – по одной сначала здесь собирались построить крематорий. Здание действительно стоит как раз рядом с кладбищем, а во время постройки этот район был окраиной города. По второй – генсек КПСС Никита Хрущев, увидевший здание, сказал, что «в Свердловске построили баню, как театр, а театр, как баню».

Пятачок, где развернется строительство, был отмежеван в начале этого года после публичных слушаний в администрации города. Протокол их и проект межевания опубликованы на сайте мэрии. Интересно, что проект межевания на этой же территории в ратуше рассматривали еще в 2012 году при главе Александре Якобе. Однако тогда к дому на Первомайской, 69, лишь присоединили соседний земельный участок. Сейчас же его, наоборот, отрезали.

В главархитектуре администрации Екатеринбурга категорически опровергли информацию о том, что на месте собираются строить жилую высотку, но подтвердили сведения про спортивный объект. «Участок формируется под функцию «Спорт» для предоставления службе заказчика Кировского района – под устройство корта», – сообщили «Новому Дню» в мэрии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.20

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