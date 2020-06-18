Результаты ЕГЭ выдадут школьникам не позднее 15 августа, пересдачи экзаменов не будет

Результаты ЕГЭ выпускникам этого года должны выдать в срок до 15 августа, сообщил сегодня врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. При этом у школьников не будет возможности пересдать экзамен для улучшения результата, что допускалось при сдаче на низкие баллы в прошлые годы.

«У нас было совместное заседание трех ведомств с участием совета ректоров, на котором вопросы по срокам обсуждались. Мы договорились синхронизировать все сроки по выдаче аттестатов, проведению ЕГЭ, обработке результатов. И то, что сегодня вы видите в расписании ЕГЭ, это создано как раз с учетом того, что результаты успеют обработать и выдать выпускникам до 15 августа», – рассказал Анзор Музаев сегодня в рамках горячей линии «ЕГЭ-2020», которая прошла онлайн в соцсетях Рособрнадзора.

При этом у выпускников не будет возможности пересдать какие-то экзамены, что допускалось в прошлые годы в случае получения низкого балла, в частности, по математике и русскому языку. В этом году, по словам Музаева, резервные дни предусмотрены только для тех детей, которые не смогли сдать ЕГЭ в основные даты по уважительным причинам. Например, ребенок болел.

Приказы о зачислении вузы будут издавать в течение примерно 10 дней после 15 августа, когда выпускники подадут данные о своих результатах ЕГЭ в приемные комиссии.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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