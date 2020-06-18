В России открываются рестораны и бистро, правда, пока только на железной дороге

В России с сегодняшнего дня начинают работать вагоны-рестораны и вагоны-бистро в поездах дальнего следования. Посетителям будут выдавать антисептики, а персонал будет носить маски и перчатки. «В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей», – сообщили в пресс-службе РЖД. Работники вагонов-ресторанов будут носить маски и перчатки, которые должны регулярно менять. Не реже двух раз в день в вагоне будет проводиться дезинфекция с применением специальных средств. Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Желающие также могут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде.

Напомним, с 29 мая Российские железные дороги отменили специальную «коронавирусную» рассадку в поездах, которая предусматривала продажу не более 2 билетов в купе и дистанцирование в общих вагонах (часть мест автоматически числились занятыми). Сейчас можно купить билет на любое понравившееся место. Но загрузка поездов пока низкая, не превышает даже 50%, поэтому чаще всего выдерживать дистанцию получается и без введения дополнительных правил.

Добавим, что с 15 июня РЖД начали восстанавливать курсирование поездов дальнего следования, которые отменялись на некоторое время из-за коронавируса. В частности,на Свердловской железной дороге с 23 июня возобновится движение поезда Тюмень – Нижневартовск, с 3 июля – в обратном направлении. С 24 июня пойдет поезд Приобье – Новороссийск (через Нижний Тагил, Екатеринбург), отправление из Приобья с 26 июня, из Новороссийска – с 30 июня. В те же даты возобновится движение поезда Нижневартовск – Адлер (через Тюмень, Екатеринбург), отправление из Нижневартовска с 24 июня, из Адлера – с 29 июня. «Кроме того, в июне в расписание возвращаются поезда, курсирующие на курорты Северного Кавказа и Черноморского побережья из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула. Они совершат свыше 900 рейсов, чтобы россияне из разных регионов страны смогли провести свой отпуск на море после открытия курортного сезона», – говорилось ранее в сообщениях РЖД.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 18.06.20

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