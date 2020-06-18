В Пионерском поселке Екатеринбурга тушат пожар на территории гимназии (ФОТО)

Жители Екатеринбурга сообщают о крупном пожаре в Пионерском поселке. Клубы дыма поднимались так высоко, что их было видно из центра города.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС, горит отдельно стоящее двухэтажное неиспользуемое здание на территории гимназии № 47 на улице Данилы Зверева. Самой гимназии ничего не угрожает, к тому же сейчас она закрыта на каникулы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.20

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