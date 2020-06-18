В Екатеринбург прибудут вывозные рейсы из Хошимина, Ташкента и Душанбе

В Екатеринбург в ближайшие дни прибудут три вывозных борта из Вьетнама, Узбекистана и Таджикистана. Прилетевших россиян должны будут разместить в обсерваторах.

О новом графике вывозных рейсов до 30 июня сегодня сообщает Минкомсвязи РФ в своем телеграм-канале. Продолжается вывоз россиян, которые по разным причинам до пандемии не вылетели до родины. Завтра в Москву прибывают самолеты из Парижа, Праги и Франкфурта-на-Майне, 20 июня – из города Ош.

В Екатеринбург до конца этой недели тоже запланированы рейсы. 20 июня в 10:55 вылетит самолет из вьетнамского Хошимина. Он доставит часть россиян в Екатеринбург, а далее вылетит с оставшимися на борту пассажирами в Москву. 21 июня в Кольцово прилетит вывозной рейс из Ташкента, а 22 июня состоится рейс Душанбе – Новосибирск – Екатеринбург. В Свердловской области по-прежнему действует правило, по которому всех въезжающих из других стран должны на 14 дней изолировать в обсерваторах.

Также до 30 июня планируется привезти россиян из Бишкека, Бангкока, Пхукета, с Ларнаки – россиян развезут по разным городам.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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