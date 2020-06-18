Екатеринбургские депутаты намерены обсудить строительство вышек 5G рядом с домами

В комиссии по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга подняли тему протестов жителей против строительства сотовых вышек рядом с жилыми домами. Обсудить ситуацию предложил депутат Михаил Вечкензин.

Он напомнил, что несколько дней назад в микрорайоне Кольцово (входит в избирательный округ депутата) полторы сотни горожан вышли на стихийный митинг против строительства 30-метровой вышки. «МУГИСО сдало земельный участок в аренду некой фирме ООО «Технологии», которая не предоставила никаких разрешительных документов на земляные работы, но на участке уже провели раскопки и залили бетон. Жители рассказывают, что начитались информации, как сотовые вышки угрожают здоровью, и конфликтуют», – рассказал Вечкензин и высказал пожелание пригласить на думу компетентных специалистов, которые смогут развеять сомнения горожан относительно вышек связи 5G.

Председатель комиссии Александр Колесников отметил, что как директор управляющей компании уже сталкивался с такими случаями: «С одной стороны идет истерия. Люди говорят, что лысеют, облучаются от вышек на домах. Я сам выходил и делал замеры счетчиком Гейгера и замеры электромагнитного излучения. Но с другой стороны, я не очень доволен, как МУГИСО распоряжается земельными участками. Приемку таких объектов проводит Роспотребнадзор. Но где гарантия, что МУГИСО соблюли все нормы при выдаче участка». Он посоветовал Вечкензину самостоятельно обратиться в Роспотребнадзор, а когда надзорный орган подготовит ответ по вышкам, обсудить вопрос на заседании думы.

Михаил Вечкензин остался недоволен этим решением: «А людям как быть? Они же опять выйдут на митинг». «А никак! Говорите им сейчас, что излучение распространяется не напрямую, а зонтом. Ваша задача – погасить конфликт», – отрезал Колесников. Впрочем, затем он добавил, что депутат должен давать жителям квалифицированный ответ, поэтому и требуется отправить запросы.

Владимир Крицкий заметил, что в проектной документации для строительства сотовой вышки должно быть предварительное заключение, что объект не представляет угрозы для населения. По мнению депутата, достаточно показать этот документ жителям, и они успокоятся.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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