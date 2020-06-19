УГИБДД назвало минимальный и максимальный размер взятки в 2020 году

За 5 месяцев 2020 года на территории Свердловской области задержали 28 граждан, предлагавших или давших взятки инспекторам ГИБДД. Минимальный размер взятки составил 300 рублей, максимальный – 37 000 рублей. Следственными органами возбуждено 14 уголовных дел. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, чаще всего взятки гаишникам предлагают нетрезвые водители, которые боятся крупных штрафов и лишения прав.

Например, в начале февраля в Ивделе задержан мужчина, давший взятку в размере 37 000 рублей за непривлечение его к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В апреле автоинспекторы Нижнего Тагила задержали мужчину, давшего взятку в размере 30 000 рублей, чтобы его не привлекли к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

В январе в Кировграде женщина пыталась за то же самое заплатить инспектору 5 000 рублей. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ей назначено наказание в виде крупного денежного штрафа. Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрены крупные штрафы, исправительные или принудительные работы, и даже лишение свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

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