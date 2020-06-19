В оперштабе опровергли информацию губернатора о 400 вызовах скорой к пациентам с Covid-19 в сутки

В оперативном штабе Свердловской области опровергли информацию, опубликованную губернатором Евгением Куйвашевым в инстаграме. Тот заявил, что в сутки только в Екатеринбурге скорая выезжает около 400 раз к пациентам с Covid-19. Подписчики Куйвашева обратили внимание, что цифра не сходится с официальной статистикой – в сутки во всей Свердловской области фиксируется около 200-250 новых случаев коронавируса, а в Екатеринбурге и того меньше.

Информацию прокомментировали «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области, который возглавляет Куйвашев. «Скорая» в Екатеринбурге выезжает приблизительно на 400 вызовов к людям с подозрением на Covid-19. Часть пациентов – как правило, контактных с симптомами – сразу госпитализируется в инфекционные стационары, где проводятся все необходимые анализы для подтверждения диагноза. Часть доставляется в КТ-центры для проведения диагностики и принятия решения о направлении в больницу или амбулаторном лечении. Не у всех пациентов в итоге остается диагноз COVID-19, у некоторых из этих четырех сотен человек диагностируется так называемая «нековидная пневмония». Хотя изначально вызов скорой считается «коронавирусным» и отправляется на него специальная бригада.

Отметим, что также в эту статистику входят случаи, когда бессимптомный больной, лечившийся дома, почувствовал ухудшение самочувствия. Тогда к нему тоже приезжает «скорая», которая увозит его в больницу», – сказали там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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