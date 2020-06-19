Над Екатеринбургом и другими городами ЦВО пролетела боевая и транспортная авиация

Боевая и транспортная авиация Центрального военного округа пролетела над шестью городами в рамках подготовки к проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЦВО, более 50 самолетов и вертолетов провели воздушную тренировку в небе над Абаканом, Екатеринбургом, Самарой, Новосибирском, Кызылом и Верхней Пышмой. Летательные аппараты взлетели с аэродромов базирования Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, а также Красноярского и Пермского краев. Экипажи выполнили сбор в заранее определенных районах и при строгом соблюдении дистанций. В назначенное время самолеты и вертолеты выполнили пролет над городами при скорости от 200 км/ч до 700 км/ч на высотах от 150 до 400 метров. Как ранее сообщалось, 24 июня в воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада – в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, 9 мая в небе над Екатеринбургом уже прошел авиапарад, но из-за самоизоляции его увидели не все.

Репетиция авиапарада к 9 мая 2020г.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

Вице-мэр Баранов: поликлинику-долгострой на Декабристов откроют в сентябре. / В Екатеринбурге коронавирусом заразились 76 врачей и фельдшеров скорой. / В оперштабе опровергли информацию губернатора о 400 вызовах скорой к пациентам с Covid-19 в сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»