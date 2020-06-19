Медики частных клиник начнут получать доплаты за работу с ковидными пациентами

Врачи и медработники шести частных больниц Екатеринбурга получат надбавки за проведение диагностики и лечение пациентов с Covid-19. Речь идет о медицинских учреждениях, работающих по соответствующему госзаказу – это «Новая больница», «Ситидок-Урал», Первая детская поликлиника, РЖД-Медицина, «УГМК-Здоровье» и «ИНВИТРО-Урал».

Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку установлены в следующих размерах: врачи стационаров получают до 40 тысяч рублей, средний медперсонал – до 20 тысяч рублей, младший медперсонал – до 10 тысяч рублей.

Врачи подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, получат до 15 тысяч рублей, среднему медперсоналу таких подразделений полагается до 7,5 тысячи рублей Врачи лабораторных отделений, работающих с биоматериалом, а также работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, получат до 30 тысяч рублей. Средний и младший медперсонал лабораторий – до 15 и 7,5 тысячи рублей соответственно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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