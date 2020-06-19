«Понимать – не мешки ворочать. Когда действовать начнете?», – свердловчане устали от патетики инстаграма Куйвашева (СКРИНЫ)

Подписчики блога губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, похоже, устали от той тональности, в которой чиновник ведет инстаграм. Почти в каждом посте и ответе на вопросы читателей губернатор использует слово «понимаю», а дальше советует потерпеть еще немного. Под последним постом почти половина комментаторов пишут, что не нуждаются в таком понимании.

«Понимаю, что усталость накопилась, но при принятии решений по поводу действия режима повышенной готовности я ориентируюсь в первую очередь на статистику областного министерства здравоохранения и Роспотребнадзора», – пишет в очередном посте в инстаграме губернатор Евгений Куйвашев. В ответ глава области получил лавину комментариев о том, что люди устали не от режима, а от безденежья и в понимании губернатора они не нуждаются, а нуждаются в реальных действиях и помощи. «Все всё понимают, Евгений Владимирович, но понимать – не мешки ворочать. Когда действовать начнёте?», – пишут комментаторы.

«Евгений Владимирович, нам не нужно ваше «понимание», нам нужна свобода, без которой вы держите нас уже 3 месяца. Вся страна уже снимает ограничения, даже Москва, где больных и умерших гораздо больше, и только мы сидим дома, как шпроты в консервной банке. Или, может быть, Свердловская область к России не относится? Я не прошу вас все сейчас открывать, откройте хотя бы ТЦ, чтобы хотя бы был намек на то, что мы возвращаемся к нормальной жизни!», – просят у губернатора бизнесмены.

«Да не усталость накопилась, а денег у людей тупо нет. И помощи, что от тебя, что от Путина, как с козла молока. Зато … парад и голосование не отменим. Всё хорошо в стране. Стабильно», – возмущаются подписчики. «Понимаю ,что усталость накопилась ...» Да ДОЛГИ у людей накопились !!!Все устали от вашего «понимаю», – пишут свердловчане.

Также Евгения Куйвашева просят не проводить парад, раз, по мнению губернатора эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти на следующий этап снятия ограничений. «Каким образом проведение парада вписывается в такую картину пандемии?», – спрашивают подписчики. «Ждем очередную вспышку как раз после парада!!!», – делятся опасениями комментаторы. Напомним, после майских праздников свердловские власти фактически обвинили в росте заболеваемости коронавирусом людей, которые на выходных отправились гулять и на природу, а также ходили смотреть парад.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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