В Свердловской области от коронавируса умерли еще четверо

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвержден у 254 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на четвертом месте в России по числу новых случаев за день.

За последние сутки в регионе от коронавируса умерли еще четыре человека. Всего вирус унес жизни 64 человек. Также, по данным ИЦК, выздоровели еще 207 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

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