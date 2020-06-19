Болельщиков на матч «Урал» – «Рубин» будут запускать только через три гейта

Уже завтра, 20 июня, пройдет первый после коронавирусного перерыва матч футбольного клуба «Урал» в рамках чемпионата РПЛ – с казанским «Рубином». Пустят на него только 3,5 тысячи человек, в основном, владельцев абонементов. Это требования санитарной безопасности, согласованные с Роспотребнадзором.

Накануне президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявлял, что всех болельщиков обеспечат перчатками и масками – их клубу предоставило правительство Свердловской области бесплатно. Также он говорил, что ради безопасности людей откроют все гейты. Их, напоминает «Новый День», на «Екатеринбург Арене» изначально было шесть, один из них – временный – закрыли после Чемпионата мира по футболу. Итого на стадионе пять входных групп.

Однако сегодня пресс-служба администрации города со ссылкой на клуб сообщила, что попасть на стадион можно будет только через три гейта – № 3, 5 и 6. Они откроются с 15:00, за час до начала матча. «Руководство клуба и дирекция стадиона настоятельно рекомендуют болельщикам приходить заранее, чтобы максимально избежать контактов с другими болельщиками на входных группах», – сказали в пресс-службе.

Отметим, что рассадка болельщиков внутри секторов будет свободной, часть мест заблокированы, чтобы обеспечить дистанцию между болельщиками.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

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