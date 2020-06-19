Искать наркотики и взрывчатку на вокзалах будут Жофрей – Демон Ночи и Жаркий Поцелуй Киллера (ФОТО)

Накануне Дня кинологических подразделений МВД России, который отмечается 21 июня, сразу в несколько кинологических подразделений транспортной полиции Урала прибыло пополнение.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УТ МВД по УрФО, по паспорту пятерых щенков зовут Жан Поль Сезар, Кинг Стар Патти Тейлой, Жофрей Демон Ночи, Жаркий Поцелуй Киллера и Медильтони Гиллиан, а для хозяев – сотрудников транспортной полиции – просто Рэм, Лора, Демон, Киллер и Геля. Некоторые совсем малыши, другим чуть больше года.

Впереди у них месяцы тренировок, обучение в кинологической школе и сдача экзаменов, а после – служба в транспортной полиции Челябинска, Тюмени, Перми и Екатеринбурга. Подготовка собак к службе продлится три-четыре месяца. Главный и обязательный навык, который оттачивается во время обучения, – это послушание, затем отрабатывается специализация, после которой собака сдает зачеты. Одних щенков научат находить наркотики, других – взрывчатые вещества и питомцы смогут каждый день помогать сотрудникам полиции в службе на железнодорожных вокзалах и аэропортах Урала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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