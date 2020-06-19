На Урале полицейские отказались помогать избитому мужчине и бросили его на пустыре

Сысертский районный суд вынес приговор трем бывшим полицейским, которые не оказали помощь избитому жителю и составили ложный рапорт, чтобы не разбираться с преступлением. Правоохранителей судили за халатность.

Уголовное дело было возбуждено против экс-полицейских Евгения Овечкина, Сергея Чернавских и Анны Андреевой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Как следует из материалов суда, в июле 2019 года обвиняемые выехали на улицу Трактовая для проверки сообщения об избитом человеке в подъезде. На месте они действительно обнаружили 38-летнего мужчину в беспомощном состоянии, который не мог передвигаться и нуждался в медицинской помощи. Телесные повреждения указывали на совершение преступления, но полицейские поступили иначе.

Сотрудница Андреева взяла объяснения с жительницы дома, которая вызвала полицию, но включила в протокол заведомо ложные сведения, что в подъезде никого не было. Такой же рапорт обвиняемые позже подали в отдел полиции. Избитого полицейские посадили в служебный автомобиль, отвезли его на пустырь и оставили там. В итоге пострадавшего мужчину нашли прохожие и вызвали ему скорую помощь.

Суд признал вину Овечкина, Чернавского и Андреевой и назначил им наказание в виде 240 часов обязательных работ каждому. Кроме того, подсудимые обязаны компенсировать потерпевшему моральный вред в размере 120 тысяч рублей.

По итогам служебной проверки трое полицейских были уволены по отрицательным мотивам. Два непосредственных руководителя осужденных также получили служебное наказание за просчеты в воспитательной работе, сообщили в пресс-службе областного МВД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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