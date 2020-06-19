Подросткам разрешили работать только на улице до снятия всех ограничений по Covid-19

Трудоустройство детей и подростков в этом году тоже претерпело изменения из-за коронавируса. До отмены действия режима повышенной готовности в Свердловской области детям разрешено работать только на улице и небольшими группами – все работы в офисах или на закрытых предприятиях запрещены. Сейчас подростки заняты высадкой цветов и другими работами по благоустройству. Всего, по данным заместителя директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой, сейчас трудоустроено 1600 детей.

«Пока мы работаем только в уличном варианте. Все, что связано с офисной работой – ждем, когда снимут все ограничения [по коронавирусу], – рассказала Наталия Бордюгова на пресс-конференции в ТАСС. – Дети работают на улице. Там легче развести их друг от друга на расстоянии маленькими группами, чтобы соблюсти нормы Роспотребнадзора. Высадки, посадки, сельхозработы – это было в мае и июне. Высаживают цветы в городах. Это пока единственные доступные виды работ». Однако в департаменте надеются, что за все лето удастся трудоустроить то же количество детей, что и в прошлом году – тогда работу нашли 22 тысячи подростков. Когда снимут ограничения по коронавирусу, можно будет пойти работать курьерами в офис, устроиться на Почту России и даже на промышленные предприятия, что, по мнению экспертов, может помочь детям в дальнейшей профориентации.

«В этом году финансирование из бюджета на цели трудоустройства увеличено почти в два раза: в 2019 году было выделено 25 миллионов, в этом – 48 миллионов рублей», – отметила Наталия Бордюгова. Также заместитель директора департамента занятости рассказала, что в прошлом году подростки получали в среднем 7-8 тысяч рублей в месяц. Но это с учетом того, что некоторые дети трудились по 2 часа в день, некоторые – по 4: зарплата считается от минимального размера оплаты труда в области, но пропорционально отработанному времени. Плюс от службы занятости дети получают материальную помощь – около 3 тысяч рублей.

Еще 13 тысяч детей могут быть трудоустроены по линии министерства образования и молодежной политики Свердловской области. «51 муниципалитет уже заключил с нами договор через Дом молодежи на открытие молодежных бирж труда, это помимо 11 постоянно действующих бирж. Они будут принимать заявления от подростков, которые хотят трудоустроиться. Мы понимаем, что в каждом муниципальном образовании есть свои особенности в связи с пандемией, и в течение 5 дней как только мы получаем разрешение от Роспотребнадзора на работу наших трудовых бригад, в течение 5 дней все будет согласовано и будет запущена работа в городах», – рассказал директор департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олег Гущин. Трудовые бригады в этом году будут не более 10 человек. И кроме инвентаря, спецжилетов и прочей атрибутики, необходимой для работы, детям будут выдавать перчатки и маски. «будут проведены все необходимые мероприятия, связанные с медицинским обследованием. Будут учтены все требования которые предъявляются к работе в малых коллективах», – отметил Гущин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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