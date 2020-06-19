В Екатеринбурге 22 июня в минуту молчания включат сирены

Екатеринбург присоединится к общероссийской акции «Минута молчания» в память о погибших в Великой Отечественной войне. Она состоится во всех регионах 22 июня в одно время.

В Екатеринбурге минута молчания начнется в 14.15. В этот момент городские предприятия одновременно включат сирены системы оповещения населения, чтобы таким образом напомнить горожанам о трагической дате в истории страны.

По распоряжению главы города Александра Высокинского в День памяти и скорби на всех административных зданиях уральской столицы будут приспущены государственные флаги, сообщили в пресс-службе мэрии. Традиционная акция «Свеча памяти» в этом году проходит в режиме онлайн. Любой желающий может «зажечь» виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. Акция носит благотворительный характер – сколько свечей будет зажжено на сайте, столько же денег будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, сообщают организаторы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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