C 1 апреля число безработных на Урале выросло в 3,5 раза (ГРАФИК)

За период с 1 апреля по 19 июня 2020 года численность официально зарегистрированных безработных в Уральском федеральном округе увеличилась в 3,53 раза и составила 222,8 тыс.человек. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полпредства.

Самое высокое количество безработных – в Свердловской области: 84 704 человека (на 1 апреля – 22 076). На втором месте – Челябинская область: 64 848 (23 482). На третьем – Тюменская: 32 386 (4 957). В ХМАО-Югре – 20 674 безработных (на 1 апреля – 4 232), в Курганской области – 14 605 (6 144), на Ямале – 5 555 (2 145).

При этом 88,8% безработных получают пособие по безработице (197,8 тыс.человек), из них 34,8% получают максимальное пособие.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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