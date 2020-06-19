Парад Победы в Екатеринбурге пройдет со зрителями

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал в Instagram, как в Екатеринбурге пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Судя по всему, власти не будут ограничивать доступ зрителей к Площади 1905 года.

«Конечно, в условиях пандемии мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности как участников праздничных мероприятий, так и зрителей. Если вы решите прийти на парад, прошу вас надеть маску, по возможности – перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также во время парада волонтеры будут раздавать маски в центре города бесплатно. Ветеранов и людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска по коронавирусу, как я уже писал, я прошу остаться дома. Онлайн-трансляции праздничных мероприятий обязательно будут как на федеральном канале «Россия 24», так и на областных», – написал Куйвашев.

Напомним, парад состоится в среду, 24 июня. Этот день в России объявлен нерабочим. В Свердловской области продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности из-за неблагополучной эпидситуации по коронавирусу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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