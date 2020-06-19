Ко второму этапу снятия ограничений Свердловская область придет к концу июня

Замгубернатора Павел Креков сообщил, что в самое ближайшее время будут сняты ограничения на работу некоторых коммерческих предприятий и фитнес-центров. Весь первый этап снятия ограничений предполагается завершить до конца июня, затем приступить ко второму.

«Мы сейчас официально находимся на первом этапе снятия ограничений. Будем снимать ограничения применительно к некоторым коммерческим точкам, вместе с тем следя, чтобы они соблюдали масочный режим, дистанцию и так далее. Думаю, что в ближайшее время реализуем все мероприятия, которые идут в рамках первого этапа снятия ограничений. В частности, будет футбольный матч, только 10% зрителей на трибунах – но это прорыв. По индивидуальным заказам будут работать фитнес-центры, будут более активно работать спортивные сооружения. В первую очередь, надо готовить все, что связано со здоровьем людей. Надо готовиться к осени, когда будут распираторные заболевания, возможно, даже ковидные», – сообщил сегодня на брифинге Павел Креков.

Также Креков отметил, что второй этап снятия ограничений скорее всего будет в июле, если сохранится стабильная ситуация: не будет вспышек заболеваний, будет свободный коечный фонд. «Если так же будет, на что у нас есть надежда, то в конце месяца будем определяться со следующим шагом. О конкретике пока не буду говорить», – заявил Креков.

Напомним, на втором этапе снятия ограничений разрешено работать ресторанам, кафе, разрешено проводить выставки и конференции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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