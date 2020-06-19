В Свердловской области увеличилось количество ковидных пациентов с тяжелыми формами пневмонии

В Свердловской области стало в целом выявляться меньше мневмоний, в то же время количество тяжелых случаев возросло. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, это нормальная ситуация в рамках длительного эпидемиологического процесса.

«Эпидпроцесс идет давно, и пришло время, когда больные, длительно находящиеся на ИВЛ, у них не самый простой период с точки зрения состояния организма. И любые эпидемии к этому периоду приходят к подобному результату. Сегодня у нас задействовано 7% от всех аппаратов ИВЛ. Резервы большие», – сказал Павел Креков.

В целом санитарные врачи продолжают говорить, что Свердловская область вышла на плато по коронавирусу. Коэффициент распространения не превышает 1 уже несколько дней. В последние два дня врачи фиксируют увеличение свободных коек. Напомним, накануне губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что сегодня в ковидных госпиталях занято уже 81,4% коек. Из общего количества (6 088 коек в 38 больницах области) 2 651 койку занимают пациенты с коронавирусом, 1 768 – с внебольничными пневмониями, 573 – с признаками ОРВИ и с подозрениями на пневмонию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

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